Antony segna di nuovo mentre il maneggio del Manchester United continua a prosperare in Spagna

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-17 11:47:00 Ecco quanto riportato poco fa:ammette di amare la vita lontano daldopo aver conto un altro uomo della partita per il vero Betis ieri sera.Il brasiliano molto distintivo ne hato uno e ne ha creato un altroBetis ha spazzato via il Real Sociedad 3-0 a Siviglia per passare all’ottavo a La Liga.Dopo una prima metà di Cagey, il tiro al volo di sinistra diha dato il comando alla squadra di casa e ha anche creato Marc Roca per uno dei due gol del centrocampistaBetis alla fine ha esaurito i vincitori comodi.è in fiamme al momento! Che tiro al volo da parte dell’uomo in preda alperre l’obiettivo di apertura pic.twitter.com/bsff5zd6dh– Premier Sports (@premsportStv) 16 febbraio 2025Ha detto: “Sono davvero contento del gioco che abbiamo avuto oggi.