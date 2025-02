Quotidiano.net - Antonio Di Bella nuovo presidente nazionale dell'Anmil fino al 2029

SaràDiil'Associazionefra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (). Sostituisce Emidio Deandri, che un paio di settimane fa è stato costretto ad abbandonare la carica per ragioni di salute dopo appena sei mesi dalla sua nomina. La carica dureràal. Lo si legge in una nota. "Pur nelle difficoltà - ha dichiarato Di-, interne ed esterne del momento, il dibattito in Consiglioha dimostrato la volontà di continuare a operare per preservare e potenziare il ruolonella tutelae vittime degli incidenti sul lavoro ee malattie professionali, invalidi, orfani e superstiti, e portare avanti tutte le iniziative per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro la cui necessità è dimostrata anche dai dati relativi al 2024 resi noti dall'Inail".