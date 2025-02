Ilnapolista.it - Antonio Conte: basta la parola per incutere timore al calcio italiano

o della mitopoiesi. Nei tempimporanei il mito va a braccetto col mistero. Elena Ferrante sarebbe diventata Elena Ferrante se fosse stata lì, visibile in carne ossa? Crediamo di no. Con ogni probabilità il Greenwich non si sarebbe innamorato di lei. Confinandoci a Napoli, Liberato senza il cappuccio e l’anonimato sarebbe stato il fenomeno che per un certo periodo è stato? La risposta è scontata.è un Keyser Söze smascherato. Non ha bisogno del mistero perreverenziale. Soggezione. È come se fosse accompagnato da un’aura magica. L’aura dell’invincibile. Spesso il suo arrivo in una squadra è accompagnato da astrusi calcoli sul differenziale, ossia quanti punti porta in più averlo in panchina. Ma la domanda, a nostro avviso, non è esaustiva.