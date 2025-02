Antonio Castro | le proposte degli industriali per risparmiare oltre 12 miliardi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Rinnovare il “parco” eolico e fotovoltaico italiano per ridurre la dipendenza dall'estero, tagliare i costi e innescare un virtuoso sistema di crescita dell'indipendenza energetica che potrebbe portare benefici stimabili complessivamente in12per il nostro sistema Paese. Tra prezzi delle materie prime energetiche che lievitano, conflitti che interessano i principali Paesi fornitori e gli (onerosi) interventi annunciati per venire incontro ai maggiori costi per le bollette di famiglie e imprese c'è di che preoccuparsi. Il governo - come ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti - è al lavoro per mettere in colonna un provvedimento urgente per alleggerire le bollette. I tempi saranno rapidi ma non immediati. Prima di tutto (visti i costi sostenuti in epoche recenti) bisogna racimolare le risorse necessarie ed evitare di andare a sbattere nella trappola europea“aiuti di Stato.