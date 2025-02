Biccy.it - Antonella Clerici: “Dare un po’ il Festival alle donne non sarebbe male”

A Carlo Conti a niente è servito chiamare sul palco come co-conduttrici numerose(daa Geppi Cucciari, da Katia Follesa a Miriam Leone, passando per Elettra Lamborghini fino ad Alessia Marcuzzi) e a chiedere alla giuria di Sanremo Giovani dila precedenzain caso di parimerito con un uomo, perché alla fine ildi Sanremo lo ha vinto. un uomo. E questo ha già causato numerose polemiche. Il problema, per chi se ne lamenta, non è la vittoria di Olly fine a se stessa, ma il fatto che nella cinquina degli artisti finalisti non ci fosse neanche una donna.Olly è sempre stato un po’ il favorito, Brunori Sas e Lucio Corsi i due outsider dell’edizione, mentre Simone Cristicchi è stato quello che ha portato la canzone con il testo più toccante. Il pubblico si è infine sbertucciato le mani ad applaudire il ritorno di Fedez in modalità “vittimino piagnino” come scritto da Selvaggia Lucarelli.