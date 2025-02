Anteprima24.it - Ansia e apprensione a Ceppaloni: è scomparsa una 40enne, mamma di due bambini

Tempo di lettura: < 1 minutoSono state avviate le ricerche di una persona. Non si hanno più notizie infatti di una donna di 40 anni,di dueresidente a. L’ultimo contatto risale alla giornata di sabato e ieri è stato denunciato alle forze dell’Ordine, ai Carabinieri il suo allontanamento nello stesso piccolo comune nell’hinterland collinare di Benevento. Sono dunque stati attivati tutte le procure previste dal protocollo per la ricerca di personacon l’Ufficio territoriale del Governo. La donna avrebbe portato con sé solo alcuni blister di farmaci. L’area delle ricerche è tanto ampia quanto irta di difficoltà essendo coperta da una fitta vegetazione boschiva. Sono in campo i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. L'articolo: èunadi dueproviene da Anteprima24.