Annunciata la prima apparizione di Miro dopo l’addio alla AEW

ha ufficialmente detto addioAEW, rescindendo il suo contrattooltre un anno di inattività, condito da voci di corridoio che lo volevano spesso contrario alle storyline che gli venivano proposte – fino al punto che per mesi e mesi non gli è più stato proposto nulla. Una fase di stallo che si è risolta con la risoluzione consensuale del contratto che lo legavacompagnia di Tony Khan. Ora per lui si aprono molte possibilità, in primis quella del ritorno in WWE. Ma nel frattempo è stato annunciato il suo primo evento post-AEW.Debutto in Qatar Pro WrestlingLa Qatar Pro Wrestling, infatti, ha annunciato su X chesarà tra i partecipanti a SuperSlam III, evento che si terrà tra il 21 e il 22 febbraio a Doha. Si tratta quindi delladiAEW, in un contesto in cui saranno presenti tanti altri volti noti: Mick Foley, Nic Nemeth (Dolph Ziggler), Mustafa Ali, Jinder Mahal e Bobby Lashley, con cui ebbe una rivalità molto lunga e controversa nel suo ultimo periodo in WWE.