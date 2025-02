Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, tam-tam impazzito: cosa sta succedendo a Dubai

è da poco volato aper trascorrere parte dei tre mesi previsti dalla sospensione decisa dalla Wada. Il numero uno al mondo, dopo l'accordo raggiunto con l'agenzia anti-doping, non può allenarsi in un campo ufficiale - e nemmeno con un tesserato professionista - fino al 13 aprile. La squalifica, invece, scadrà il 4 maggio. Fino ad allora l'azzurro dovrà aspettarsi e farsi trovare pronto per gli Internazionali di Roma, previsti proprio in primavera. Gli Emirati Arabi, in questo senso, rappresentano un'occasione ghiotta per ricaricare le batterie e - perché no - risolvere anche i suoi problemi sentimentali. Ainfattiritroverà. La tennista russa, che è reduce dall'ennesima eliminazione da un torneo Wta, è rimasta negli Emirati Arabi. Ma non è ancora chiaro se i due ex fidanzati si incontreranno o meno.