Oasport.it - Anita Baima: “Un pensierino a Los Angeles lo faccio. Un onore essere la nipote di Balmamion, ma non mi dà consigli”

, classe 2006, dopo il biennio Juniores nella formazione piacentina Vo2 Burzoni di Gian Luca Andrina e Stefano Solari, da questa stagione veste i colori della Horizons Cycling Club.nel 2023 si è laureata Campionessa del Mondo nell’eliminazione, che è la sua specialità preferita, per poi ripetersi all’Europeo laureandosi campionessa continentale di specialità. I recenti Campionati Europei di Zolder sono stati il suo esordio in pista tra le Elite, dirette dal ct Marco Villa.Esordio promettente agli Europei su pista tra le Elite. Sei soddisfatta?“Sì e no, sono una ragazza molto competitiva e quindi avevo delle aspettative più alte. Nel complesso sono comunque soddisfatta, come esordio non è poi andato così male. Sono felice per la fiducia che il ct Marco Villa ha riposto nei miei confronti.