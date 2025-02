Thesocialpost.it - Ancora un attacco russo a Mattarella, ovazione alla Camera ma il M5S lo critica sull’Ucraina

Tanta solidarietà in Aula al capo dello Stato Sergiodopo gli attacchi, molto violenti, arrivati dRussia. Di fronte ai quali il diretto interessato ha preferito non replicare, limitandosi a dirsi sereno. “Sono inaccettabili, lo abbiamo detto in questi giorni e lo torno a dire ora, gli attacchi del governoal presidente della Repubblicaal quale rinnoviamo tutta la nostra solidarietà – ha detto in Aula la segretaria del Pd, Elly Schlein – Sono attacchi, provocazioni e anche minacce che non sono minimamente accettabili”.Leggi anche: Insultò Meloni dal palco, il leader dei Placebo verso il processo per vilipendio“Torniamo a ribadire non solo il nostro supporto pieno al presidente della Repubblica, ma anche al fatto che tutto il Paese è con lui”. La leader dem ha fatto soprattutto riferimento al nuovo, sempre per bocca della portavoce del ministero degli EsteriZakharova, arrivato durante un interventotv di stato russa, come riportato dall’agenzia ufficiale Ria Novosti.