Iodonna.it - Anche quest'anno, l'evento si è rivelato un banco di prova per artisti e addetti ai lavori, che si giocano tutto tra performance e presenza mediatica. Ed ecco chi ha fatto meglio

Roma, 17 feb. – Sanremo è il Super Bowl italiano, un palcoscenico dove si muovono strategie di comunicazione e dinamiche di percezione., l’si èundiperai, che sitra. Tra gli osservatori più attenti c’è Federico Lazzerini, esperto di comunicazione e pubbliche relazioni, autore Mondadori e fondatore di Press Reputation, che ha analizzato le tendenze dia edizione. Olly ha messo in campo una strategia aggressiva sui social: 116 post in una settimana e follower schizzati da 600mila a oltre un milione. Leggi› Olly ha vinto Sanremo 2025 con “Balorda nostalgia”, secondo Lucio Corsi Un successo che non si deve solo alla sua musica, ma a unacostante e martellante.