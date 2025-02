Formiche.net - Anche l’Italia trarrà vantaggio dalla partnership Usa-India. Parla l’ambasciatrice Rao

L’rafforza il suo legame con gli Stati Uniti della nuova amministrazione Trump, puntando su difesa, commercio ed energia. La relazione bilaterale si basa su una convergenza di interessi solida, con un obiettivo di scambi commerciali in forte crescita e l’aumento della cooperazione tecnologica. Allo stesso tempo, nel contesto dell’Indo-Pacifico, il Quad continua a essere una piattaforma strategica per allargare il dialogo bilaterale ad Australia e Giappone, con focus su sicurezza, infrastrutture e innovazione.In queste evoluzioni diplomatiche tra le due potenze, c’èspazio per, che secondona a Roma, Vani Rao, emerge come un partner strategico per New Delhi nell’Indo-Mediterraneo, giocando un ruolo-chiave nella connettività e nella sicurezza marittima, contribuendo a rafforzare le catene di approvvigionamento e la cooperazione industriale, in particolare nei settori energetico e manifatturiero.