Anche il Parma si è arreso | Pecchia esonerato Il Napoli di Conte gli sarà sempre grato

Veni, vidi, distrussi. Con tanto di grancassa mediatica. Potrebbe essere l’epitaffio dell’esperienza professionale dial. Alla fineilsi èe ha scelto di esonerarlo. Ava riconosciuto il grande merito di aver portato la squadra in Serie A (così come aveva fatto con la Cremonese e quasi dieci anni fa col Verona). Aaveva cominciato bene, battendo il Milan. Ma poi è diventato portabandiera del calciomporaneo, il football che pare infischiarsene dei risultati. Con una serie di sconfitte assurde.chiude il suo campionato con 20 punti in 25 giornate, una differenza reti di -15 e appena 4 vittorie. Il tutto dà come risultato un 18esimo posto che rischia di far ritornare il club nella serie cadetta.E dire che la scorsa stagione ilaveva dominato la Serie B.