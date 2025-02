Ilrestodelcarlino.it - Analisi di domanda e offerta per accogliere più visitatori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via con gli incontri del progetto Cantiere Turismo presentato a Fermo nei giorni scorsi e che vede insieme, oltre alla città capoluogo, anche i Comuni di Pedaso, Altidona, Campofilone, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Si tratta di un progetto, supportato da Expirit, Ideazione e StudioWiki, che nasce per dare una nuova prospettiva al territorio, integrando le peculiarità dei sei Comuni in una visione condivisa e strategica per il turismo. L’obiettivo è valorizzare le risorse locali attraverso un approccio organico che costruisca un brand autentico e distintivo, capace di raccontare l’identità unica della destinazione. Dopo il primo step che ha visto azioni e progetto sul tema dell’identità, al via il secondo che riguarda la visione, il momento in cui viene tracciata la rotta per il futuro della destinazione, con un’approfondita dellae dell’turistica, per comprendere le condizioni di partenza e definire le basi strategiche su cui costruire il progetto.