Amore senza filtri | tra sentimenti ed emozioni l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Che cos’è l’? In questo articolo approfondiamo l’argomento con la dottoressaDe, psicologa e parent coach, partendo dall’origine del termine, afferma che secondo la Treccani, l’: “E’ un sentimento di viva affezione verso una persona, che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la compagnia .” e aggiunge: “Proprio grazie a questa parole, capiamo come l’sia verso l’altro, non introiettato verso di noi. E’ qualcosa che si espone e si mette in gioco. C’è quindi un totale affiatamento con l’altro”.L’è complesso. L’è travolgente e passionale. L’è cura e rispetto. L’è comprensione. L’assume molteplici forme e colori. Ognuno di noi lo percepisce in modo differente, unico, alle volte anche spiritualmente. L’è una forza invisibile in grado di trasformare incredibilmente le nostre esperienze di vita e le nostre personalità.