Isaechia.it - Amici 24, scoppia la lite tra TrigNo e Vybes che sbotta: “Dici un sacco di str*nzate!”

Leggi su Isaechia.it

Nel Daytime odierno di, su richiesta della maestra Alessandra Celentano, i ragazzi sono stati chiamati ad esprimere la loro opinione.Gli allievi, in particolare, si sono dovuti dirigere uno alla volta in videobox e stilare un elenco di sette allievi meritevoli della maglia del serale, basandosi solo sull’oggettività del talento. Gli allievi già in possesso della maglia oro non hanno partecipato.Un filmato ha mostrato le scelte di tutti.si è dispiaciuto con il suo amico, che non ha fatto il suo nome tra i talenti meritevoli:A me stupisce che sembra che mi supportino di più le persone che stanno lontane da me, di quelle che mi stanno vicino. Tutto qua. Mi riempi sempre di complimenti, ma poi ogni volta mi vedo sempre fuori dalla tua lista nomi. Oundi