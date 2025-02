Sololaroma.it - Amarcord Soulé, punizione da urlo: con il Parma un replay di Cagliari

Grazie all’importantissimo successo contro il, la Roma ha conquistato il nono risultato utile consecutivo in campionato, dimostrando una volta di più di vivere un periodo positivo, che aumenta il rammarico per l’inizio della stagione. A mandare ko i ducali, che hanno poi optato per l’esonero di Pecchia, è stata unaperfetta di Matias, che ha garantito i tre punti diventando finalmente un fattore per i giallorossi dopo una lunga attesa.L’annata dell’argentino è stata infatti decisamente sottotono fino a questo momento, con prestazioni al di sotto delle aspettative visto lo sforzo economico fatto in estate per portarlo nella Capitale. Allo Stadio Ennio Tardini però l’ex Juventus si è preso la scena, con la speranza che il suo rendimento possa andare sempre più in crescendo.