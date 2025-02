Agi.it - Alta pressione in arrivo, aumentano le temperature di qualche grado

AGI - Terza settimana di febbraio che inizia con una discesa di aria molto fredda che interessa i settori orientali del continente. Più ad ovest rimonta invece un campo diche nel corso dei prossimi giorni prenderà sempre più forza e spazio. Italia che si troverà nel mezzo con condizioni meteo che saranno per lo più asciutto mache non si discosteranno di molto dalle medie del periodo. Da segnalare nel corso dei prossimi giorni solo locali piogge sulle regioni del Sud. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano tempo asciutto anche per l'ultimo weekend di febbraio con l'questa volta a protezione diretta anche del Mediterraneo centrale.probabilmente in aumento dial di sopra delle medie. Maggiore incertezza per gli ultimi giorni del mese, e dell'inverno, che potrebbero anche vedere un ritorno del maltempo.