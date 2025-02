Quifinanza.it - All’ex Ilva di Taranto nuovi dubbi sul futuro con la perdita di altri posti di lavoro

Leggi su Quifinanza.it

L’exdiè di nuovo al centro di una partita che vale miliardi e, soprattutto, migliaia didi. Tra gli attuali 10.000 dipendenti, almeno 2.000 rischiano concretamente il posto se le promesse di mantenimento occupazionale non saranno rispettate. Per molti operai e famiglie, ildipende da chi metterà le mani sull’acciaieria, ma il timore è che il finale sia già scritto.Sul tavolo ci sono le offerte di Baku Steel e Jindal Steel, con un’acquisizione che sembra una riedizione del solito film: cambiano gli attori, ma il copione resta lo stesso. L’associazione Genitori Tarantini, da anni in trincea per difendere la salute dei cittadini, lancia l’ennesimo allarme. Le news sull’exdicontinuano a monopolizzare il dibattito, tra promesse di investimenti e scenari che, per la comunità locale, sanno di déjà-vu.