Juventusnews24.com - Allenamento Juve, dall’Inter al PSV: subito in campo verso la Champions League. Il report dal JTC

Meno due a PSV-Juve all'indomani della vittoria contro l'Inter. Ecco il report dell'allenamento odierno dei bianconeri verso la sfida di mercoledì sera. – «Si apre una settimana importantissima per i bianconeri. Mercoledì la Juve sarà in campo a Eindhoven, per difendere il 2-1 dell'andata e cercare di accedere agli ottavi di Champions League. Come ha detto Mister Motta proprio ieri nel post partita, non c'è tempo di festeggiare la bella vittoria con l'Inter in campionato, perché l'Europa chiama. E allora, gruppo in campo nella mattinata di oggi: se chi ha giocato titolare ieri ha usufruito della classica seduta di scarico, il resto della squadra si è focalizzata, dopo il riscaldamento, su lavoro fisico con conclusioni in porta e possesso del pallone.