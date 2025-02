Internews24.com - Allenamento Inter, Inzaghi concede una giornata di riposo alla squadra! Fissato il rientro ad Appiano

Allenamento Inter, Inzaghi concede una giornata di riposo alla squadra! Fissato il rientro ad Appiano

Giornata di riflessione in casa Inter, che dopo il duro ko di ieri sera contro la Juve dovrà sicuramente rimettersi in piedi nel minor tempo possibile, in vista dei prossimi impegni che vedranno protagonista la squadra di Inzaghi. Come riporta Simone Togna, il tecnico oggi ha concesso una giornata di riposo, con tutta la rosa che tornerà ad Appiano domani pomeriggio, per la ripresa degli allenamenti.

#Inter, qui Appiano: #Inzaghi concede una giornata di riposo post #Juventus. Ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio.— Simone Togna (@SimoneTogna) February 17, 2025