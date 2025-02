Calciomercato.it - “Allegri al Milan”: il messaggio che ‘condanna’ Conceicao | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Novità sul fronte rossonero dove viene invitato il tecnico ex Juventus: per l’attuale allenatore c’è la critica pesanteVittoria sofferta per ilsul campo del Verona ed ora i rossoneri si sono avvicinati al quarto posto, pur non convincendo dal punto di vista della prestazione.“al”: ilche(LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra diè attesa domani dalla sfida contro il Feyenoord che deciderà il passaggio agli ottavi di finale di Champions: c’è da recuperare lo 0-1 dell’andata e per Leao e compagni non si preannuncia un’impresa facile. Intanto continuano le discussioni intorno alla figura dell’allenatore che, nonostante il contratto fino al 2026, potrebbe anche non essere confermato al termine di questa stagione.Ne ha parlato a TiAmoCalciomercato andato in onda sul nostro canale Youtube, Michael Cuomo che si è soffermato anche su quel che potrebbe essere il futuro di Massimiliano