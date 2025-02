Alla Stazione Marittima di Napoli via ad Hospitalitysud, il salone per hotellerie ed extralberghiero

Leggi su Ildenaro.it

diprende il via la sesta edizione di, in programma martedì 18 e mercoledì 19 febbraio: una occasione di incontro professionale con titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere, case vacanza per le aziende che si occupano di forniture e di servizi.propone un ricco programma, che si articola in speech da parte delle aziende presenti nelespositivo, incontri su aree tematiche di interesse, seminari di aggiornamento a cura di esperti. La conferenza di apertura, domani alle 10, dopo i saluti di Teresa Armato assessore al Turismo Comune di, e di Vincenzo Cirillo, consigliere delegato Promozione del Territorio Città Metropolitana, si svolgerà in collaborazione con la Fondazione Ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori die provincia e con Adi-Associazione per il disegno industriale della Campania, con il confronto tra i professionisti del contract arredo (Grazia Torre, vicepresidente della Fondazione, e Antonella Venezia, presidente Adi Campania) e i vertici delle Federalberghi die della provincia e dell’Unione Industriali di, al fine di condividere best practices, favorire la collaborazione e dare risoluzione alle sfide dell’ospitalità, che oggi vertono sui materiali, sull’efficientamento energetico, sulla domotica con l’impiego di tecnologie digitali e della intelligenza artificiale, sulla realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione che contraddistinguono il Made in Italy: il tutto a vantaggio della destinazione che accresce in competitività.