Alla Reggia di Caserta 4 milioni per nuovo impianto irrigazione

Tempo di lettura: 2 minutididicon il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ stato infatti pubblicato il bando di gara da 4di euro per i lavori di realizzazione dell’diautomatica e di rigenerazione dei tappeti erbosi del Parco reale e del Giardino Inglese del Palazzo Reale patrimonio dell’Unesco. Il Parco Reale, che ha un’estensione di circa 123 ettari, non dispone ad oggi di un sistema diefficace e efficiente; gran parte del patrimonio vegetale non è infatti raggiunto dall’attuale infrastruttura che è, tra l’altro, obsoleta e con un notevole impatto ambientale. L’intervento interessa le aree dei tappeti erbosi del Parco reale – in particolare le aree del Gran Parterre, la Via d’Acqua con le “stanze del verde”, ovvero gli ampi prati circostanti – e del Giardino Inglese.