Alla memoria di Matteo Pellicone il Collare d’Oro Gianni Morsiani riceve la Stella d’Oro al Merito Sportivo

Roma, 17 febbraio 2025 – Oggi pomeriggio, presso il Foro Italico di Roma, si è riunito il 307° Coniglio Nazionale del CONI e sono arrivati anche due importanti riconoscimenti per la Fijlkam.Innanzitutto, è stato consegnato ilal” di, la massima onorificenza dello sport italiano. A ritirare l’onorificenza è stata la moglie Marina Di Bussolo,presenza di Domenico Falcone. “Un grazie a nome di tutto lo sport italiano”, ha detto Giovanni Malagò.Dopodiché, il Presidente Fijlkam Giovanniè stato insignito dellaal, prestigioso riconoscimento ricevuto in qualità di componente, con diritto voto, del Consiglio Nazionale CONI e in qualità di neopresidente federale. Insieme asono stati premiati con lo stesso riconoscimento Riccardo Bergamini (Federkombat), Cristiano Cerchiai (Golf), Luigi Mazzone (Scherma).