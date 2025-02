Dayitalianews.com - Alla guida ubriaco di un SUV, travolge una bambina di 10 anni sul marciapiede

Domenica 16 febbraio unadi 10, residente ad Altavilla Vicentina, stava passeggiando insieme al padre e al fratellino sul marciapiedi lungo una strada di Olmo di Creazzo, nel vicentino, quando un uomodi un SUV, una Hyundai Tucson, l’ha travolta. La piccola è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Bartolo, dove si trova tuttora in terapia intensiva pediatrica in condizioni molto serie e con prognosi riservata.Le dinamiche della tragediaCome ricostruire dai carabinieri di Valdagno, i tragici fatti si sono verificati vicino all’incrocio di via Battisti, quando un 50enne vicentinodel SUV ha perso il controllo del mezzo invadendo ile investendo la, sbalzata dal cofano e poi caduta a terra, colpendo anche il fratellino che fortunatamente se l’è cavata con qualche lieve ferita.