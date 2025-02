Terzotemponapoli.com - Alessio: Il 3-5-2 del Napoli, un modulo dai pregi e dai limiti

Angelo, ex vice di Antonio Conte, ha commentato la scelta tattica adottata dalcontro la Lazio. Il3-5-2 ha riscosso pareri contrastanti.ha riconosciuto alcuni aspetti positivi, ma ha evidenziato carenze importanti.Buona prestazione, ma con riserva“L’uso del 3-5-2 non mi è dispiaciuto”, ha dichiarato l’ex vice. Ha elogiato la prestazione complessiva del. Tuttavia, il risultato finale ha mostrato alcune lacune.Il problema principale, secondo, è la mancanza di cambi determinanti. La squadra non ha potuto sfruttare appieno le potenzialità del: Il problema della “coperta corta”ha utilizzato l’espressione “la coperta è corta”. Con poche opzioni a disposizione in panchina, il tecnico si trova costretto a fare i conti con un organico limitato.