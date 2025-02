Fanpage.it - Alessia Marcuzzi all’Ariston non è stata “cringe”: perché il paragone con Cucciari e Follesa non è giusto

Pioggia di critiche per, duramente attaccata sul web per la sua conduzione alla finale di Sanremo. Nell'occhio del ciclone soprattutto la gag in cui abbracciava Achille Lauro e Carlo Conti, gesto poco apprezzato dagli utenti social. In tanti hanno messo a confronto la sua conduzione con quella di Geppie Katia, anche loro co-conduttrici della kermesse canora.