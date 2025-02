Gamberorosso.it - “Alert in etichetta? Un’autoflagellazione”. Dagli Stati Generali del vino l’appello delle associazioni agli europarlamentari

Leggi su Gamberorosso.it

chiamato a raccolta a Roma, al Campidoglio, in un evento promosso dalla rappresentanza del Parlamento europeo in Italia e della Commissione europea. All’ordine del giorno il futuro del settore. Un futuro che passa soprattutto da Pac, Ocm, trattati di libero scambio e, non da ultimo, dalle prossime decisioni della Commissione Ue in tema di health warning ine aumentoaccise (che, al momento, in Italia sono pari a zero).Lollobrigida contro le degenerazioni ideologiche«Oggi più che mai occorre fare sistema oltre i nostri confini nazionali per contrastare ogni tentativo di demonizzazione e criminalizzazione del», è l’invito del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha poi promesso che farà il tutto per tutto per opporsi al piano anticancro: «Saremo in prima linea, sempre informando sul rischio degli abusi, ma opponendoci ad ogni degenerazione ideologica che possa danneggiare le nostre eccellenze».