Amica.it - Alberto Angela ci porta alla scoperta di "La Sicilia di Montalbano" per ricordare Andrea Camilleri. Con lui, Luca Zingaretti e il cast della serie

Leggi su Amica.it

Lo ha ufficialmente annunciato dal palco di Sanremo.dedica una puntata speciale del suo Ulisse – Il piacereade al suo. Si intitola Ladilo speciale di Ulisse, il piacereche va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay., in occasione del centenario dnascita di, dedica una puntata, scritta con Fabio Buttarelli, Vito Lamberti, Aldo Piro ed Emilio Quinto, all’isola del commissario Salvo. Appuntamento che rientra nello speciale che Rai Cultura sta dedicando allo scrittore, nato a Porto Empedocle, nell’agrigentino, il 6 settembre 1925: Omaggio ad