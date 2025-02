Bergamonews.it - Alberto Angela, 99 da battere, Treccani o Storia d’inverno? La tv del 17 febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 17, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “Ulisse, il piacere della scoperta – La Sicilia di Montalbano”, condotto da.Gli spettatori verranno condotti sulle orme del commissario Montalbano in un angolo della Sicilia che, grazie alla figura creata da Andrea Camilleri e impersonata da Luca Zingaretti, è diventato la meta desiderata di tanti turisti. Andranno alla scoperta dei luoghi in cui sono state ambientate le avventure del commissario: Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna. Poi Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento, Tindari. Sarà un viaggio alla scoperta dei paesaggi incantati della SiciliaRaiDue alle 21.20 proporrà “99 da”, condotto da Max Giusti. 100 persone di tutte le età sono coinvolte in una serie di 99 sfide semplici e divertenti, ma non per questo sempre facili, con l’unico obiettivo di non arrivare mai ultimi, per evitare di essere eliminati.