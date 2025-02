Casertanews.it - Albero crolla sulle auto nel rione popolare: "Non è stato fatto nulla dopo le diffide"

Tragedia sfiorata alFalcone di via Borsellino a Caserta dove undi grosse dimensioni, probabilmente danneggiato per le violente piogge dei giorni scorsi, èto al suolo. Fortunatamente non si registrano feriti. Poco prima della caduta del grosso fusto una donna era passata.