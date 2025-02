Viterbotoday.it - Alberi a rischio, chiudono via Vicenza e via Volta

Prove di stabilità dei pini in viae di un cedro in via Alessandro, interruzione della circolazione veicolare domani 18 febbraio sui tratti di strada interessati dai lavori.Con apposita ordinanza emanata dall'ottavo settore del Comune di Viterbo, vengono adottati provvedimenti.