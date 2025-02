Bolognatoday.it - Al via il processo per l'omicidio di Sofia Stefani davanti alla Corte d'Assise

Leggi su Bolognatoday.it

Prende il viad'ila carico di Giampiero Gualandi, ex commissario capo della polizia municipale di Anzola dell'Emilia, accusato dipluriaggravato per la morte della sua ex collega.Registratinuova sezione Dossier BolognaToday.