Al teatro Moderno di Tegoleto C’era una volta il Flauto Magico

Arezzo, 17 febbraio 2025 – “unail” è lo spettacolo di Gaia Matteini per grandi e piccini ispirato all’opera di Mozart che andrà in scena aldidomenica 23 febbraio 2025, alle ore 16, nell’ambito della Stagione teatrale 2024/25, con gli allievi dei corsi di canto e la collaborazione di Fame Star Academy di Bianca Mazzullo. Gaia Matteini, si diploma in canto al Conservatorio di Firenze con il baritono Walter Alberti. Parallelamente agli studi in Conservatorio è seguita dal soprano Taskova Paoletti. Segue corsi di perfezionamento lirico in prestigiose accademie: Sommerakademie Mozarteum (Salisburgo) e Accademia Chigiana (Siena). Si perfeziona con illustri esponenti del panorama lirico, fra cui: Katia Ricciarelli, Grace Bumbry, Renato Bruson, Giuseppe Sabbatini.