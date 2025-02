Napolitoday.it - "Aiutatemi a ritrovare la mia Shiva"

Appello da Pomigliano d'Arco per un cane scomparso. Si tratta di, meticcia di 15 anni."Meticcia femmina, nero focato, sterilizzata e microchippata. Si è allontanata da Via Selva, Castello di Cisterna (Na) in prossimità del Caseificio Coppola. Chiunque dovesse avvistarla può contattare.