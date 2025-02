Aggressione al pronto soccorso del Grassi | sdegno unanime

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 17 febbraio 2025 – Cinque operatori sanitari sono stati aggrediti all’Ospedaledi Ostia: è successo nel tardo pomeriggio di sabato. L’è stata perpetrata da un uomo all’interno del. “La Direzione Aziendale della ASL Roma 3 esprime solidarietà e vicinanza al personale sanitario delper la vilesubita all’interno del. Ringraziamo sentitamente i cinque operatori che, dopo quanto successo, sono rimasti in ospedale fino alla conclusione del turno di lavoro, oltre alla Vigilanza e alle Forze dell’Ordine intervenute prontamente. Al nostro personale garantiremo da subito non solo il supporto psicologico ma anche quello legale, necessari per affrontare insieme la vicenda e per fare in modo che ci siano ancora maggiore tutela e sicurezza all’interno delle nostre strutture sanitarie”.