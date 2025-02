Lanazione.it - Affrico di corto muso. Un Grassina d’assalto

Leggi su Lanazione.it

Girone A Cenaia-Sestese 1-1. Aspettando il ritorno di Coppa Italia di mercoledì, la Sestese prende un punto in trasferta. Dopo il gol di Ermini, al 93’ Neri nega la vittoria a Polloni & C. Espulso Safina. Viareggio-Real Forte Querceta 0-2 (sabato). Grande prestazione del Forte Querceta che rifila due gol al Viareggio con Bartolini e Bracci. Girone B-Signa 3-1. Iltorna al successo a spese del Signa con i gol di Fabiani, Dini e Parrini. Per i canarini, il gol della bandiera porta la firma di Soldani. Scandicci-Valentino Mazzola 2-2. Una sfida fra due squadre incerottate, con la capolista che agguanta il pareggio con Niccolo Del Pela. Gli altri marcatori: Borri, Dodaro e Campatelli.-Nuova Foiano 1-0. Vittoria su rigore per l’che supera un Foiano che nella ripresa ha fatto sudare molto la squadra di Villagatti.