Ilrestodelcarlino.it - Affitti a peso d’oro, c’è chi dice no: “Noi abbiamo chiesto il ‘giusto’”

Bologna, 17 febbraio 2025 – “Avremmo potuto affittare la nostra casa a mille euro, madeciso che la cifra giusta fosse all’incirca la metà”. E così, Paolo Storri e la moglie Annalisa De Pasquale, entrambi impiegati nel settore pubblico, hanno deciso di affidarsi alla cooperativa Piazza Grande che, dopo aver gestito tutte le pratiche, ha individuato ’inquilini modello’ che hanno ottenuto le chiavi dell’appartamento con la formula del canone concordato. Siamo al Fossolo dove, per vivere in un appartamento come quello della coppia, servono stipendi ’molto pesanti’. Odissea nel caro-: "Prezzi alti e case fatiscenti. Questa città ci respinge" Come mai questa scelta altruista? “acquistato l’appartamento impegnando un’eredità (il lascito del padre di Storri ndr) e, per rispetto di chi ci ha donato il denaro e della sua visione della vita,deciso di puntare su una formula che, oltre a rappresentare una piccola rendita per noi, consente di avere un tetto anche a chi non può contare su grandissime entrate”.