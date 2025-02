Lanazione.it - Affidamento delle aree verdi pubbliche: al via le prime firme dei patti di collaborazione a Sansepolcro

Arezzo, 17 febbraio 2025 –: al via ledeidiIl progetto didel Comune sta prendendo forma con la firma dei primidi, un passo concreto verso la riqualificazione e la cura condivisa degli spazi urbani. L’iniziativa, avviata per garantire il decoro e la manutenzione del verde pubblico, sta riscuotendo un’ottima risposta da parte di associazioni, aziende e cittadini che hanno scelto di contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio. Tra i primi soggetti che hanno formalizzato il proprio impegno figurano diverse associazioni locali, tra cui Proloco Gricignano, Proloco Santa Fiora, Il Trebbio e La Cisa, insieme a importanti aziende della zona come Telpro, Azienda Agricola Maccarelli, Ardi Garden, Vivaio Giovagnini e Coop Lineaperta.