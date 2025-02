Zonawrestling.net - AEW: Grand Slam Australia è ufficialmente il terzo incasso più alto della loro storia

A soltanto due giorni di distanza si parla ancora di AEWe se ne parla bene.Il primo show in terra austalianaAEW ha portato a casa un dato significativo.Nonostante tutte le polemiche derivate dallo spostamento dal Suncorp Stadium al Brisbane Centre, alla difficoltà nel rimborsare i biglietti e alla dichiarazione che si tratterà soltanto di uno speciale TV e non di un PPV; AEWilmigliordalla creazionecompagnia.Solamente dietro ad All In Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha annunciato chesoltanto Giovedì aveva già incassato $1.3 millioni, rendendolo di fatto ilpiù.La totalità delle persone presenti non è ancora stata annunciata, ma WrestleTix ha stimato che nell’arena era presente un numero compreso tra le 11.