AEW: Buddy Matthews si sfoga sui social contro il ring più piccolo, poi cancella

In alcune news precedenti vi abbiamo parlato dellaversia legata alle dimensioni delnello speciale AEW Grand Slam Australia che si è tenuto a Brisbane. Effettivamente è stato confermato che ilfosse piùdel solito in quanto preso in prestito da una federazione locale senza doverlo spedire dagli States. Un’altra news ha riguardato un presunto infortunio di, confermato in un tweet dallo stesso atleta che ne ha attribuito la causa proprio alprima dire tutto dopo 45 minuti.Infortunio e sconfitta colpa delIl classicoAEW è delle dimensioni di 20×20 piedi (circa 6×6 metri), quello usato in Australia a detta di QT Marshall è stato delle dimensioni 18×18 (all’incirca 5,5×5,5 metri), mentre stando al tweet dile dimensioni sarebbero state ancora più piccole con un16×16 (4,9×4,9 metri).