Quotidiano.net - Aerospazio, Campania a tutto export ma la riforma del governo non va

Leggi su Quotidiano.net

Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della, usa una metafora per far capire quello che sta succedendo nel settore aerospaziale italiano: “Stiamo vivendo una bella giornata di sole, ma domani il tempo peggiorerà e, se non compriamo in tempo l’ombrello, rischiamo di bagnarci”. Fuori dalla metafora, significa che il settore oggi è in salute: inci sono 69 unità produttive con un totale di 8.231 addetti, con un valore aggiunto di 880 milioni di euro, il 18% del totale nazionale. Vanno bene anche le cose sul fronte delle esportazioni, arrivate a 743 milioni di euro, in crescita del 2,4% nel primo semestre del 2024, in controtendenza con il dato nazionale che ha registrato un calo del 2,7% nello stesso periodo. In dieci anni il Distretto, con i suoi partner, ha sviluppato progetti per un valore complessivo di 300 milioni di euro.