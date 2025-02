Dayitalianews.com - Adrano, 19enne prende a morsi la sorella e strattona la madre, denunciato

La Polizia di Stato hain stato di libertà un giovane adranita di 19 anni per il reato di maltrattamenti in danno dellae della.Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza disono intervenuti in un’abitazione del centro storico, a seguito di una richiesta di aiuto per una lite familiare in corso.Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontrato, all’interno delle mura domestiche, un furibondo litigio, riconducibile, secondo la testimonianza della, alle mancate pulizie della casa che avrebbero fatto scoppiare l’ira del figlio.L’individuo avrebbe inizialmente aggredito ladi 24 anni, spingendola con forza e addirittura mordendola. Successivamente, avrebbe rivolto la sua violenza anche contro ladi 51 anni, che, dopo aver cercato invano di placare il figlio, ha deciso di chiamare la Polizia, temendo che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.