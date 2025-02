Temporeale.info - Addio al frigorifero, svolta epocale: ecco dove conserveremo gli alimenti

Leggi su Temporeale.info

Per il prossimo futuro, potremmo anche fare a meno delper la conservazione dei nostri: grandi novità in vista, da non credere Una presenza fissa e imprescindibile, nelle nostre case, è quella del, che è diventato uno dei principali elettrodomestici. Praticamente chiunque ne ha uno, per poter conservare a lungoche . L'articoloalgliTemporeale Quotidiano.