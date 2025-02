Ilrestodelcarlino.it - Addio a Sergio Lancieri. Artista eclettico e poeta: "Era un vulcano d’idee"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non era insolito vederlo passare con una ‘gilda’ o una ‘caveja’ sottobraccio. L’attrezzo ad hoc per i passatelli o il simbolo della Romagna che faceva bella mostra sui carri dei contadini. Settantasette anni sono pochi per direa uno giovane nel cuore come, un, undi idee, uno scudiero della tradizione "che aveva sempre la soluzione per tutto", lo ricorda il figlio Gabriele., un po’ il simbolo della Imola creativa, condensata con i motori e i fasti della tradizione, si è spento dopo una malattia fra le braccia dei suoi cari. Ma il ricordo che resterà non può altri essere che energico, pieno di vita e di quell’estro che praticamente ogni giorno gli faceva sfornare pezzi unici in metallo o ‘bonsai’ motoristici dentro le gomme dei go-kart. Oggetti, piccoli capolavori che erano diventati un po’ il suo biglietto da visita.