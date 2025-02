Ilrestodelcarlino.it - Addio a Mario Belloni, lo chef del San Silvestro

Giovedì 13 febbraio ci ha lasciato all’età di 94 anni. Per quasi quattro decadi, un riferimento per la cucina modenese, grazie alla lunga gestione del ristorante San, che aveva fondato a San Prospero insieme alla sua famiglia nel 1964. Un gioiello di accoglienza, buona cucina e capacità di attrarre, gourmet, appassionati di sport e celebrità di ogni ordine e grado, che arrivavano da ogni dove e lo avevano eletto a loro seconda casa. Tutti i campioni del ciclismo e le personalità di primo piano della musica, dello spettacolo, del cinema, erano passati di là per conoscerlo, godere della sua umanità e della sua cucina o per ritirare l’esclusivo Premio Sand’Oro, nel famoso evento, unico nel suo genere, cheaveva creato dal nulla. Nel maggio del 1949, in piena ricostruzione post bellica, si era trasferito insieme alla moglie a Quinto al Mare, Genova, dove aveva gestito per 16 anni la Trattoria Emiliana, insieme al fratello Zeffirino, esportando le buone cose della sua terra, cucinando genovese e modenese, per Ugo Tognazzi, Jean Gabin e numerosi altri.