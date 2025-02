Inter-news.it - Adani: «Inter a due modalità! Qualcosa non va»

Lele, noto opinionista sportivo sulla Rai, nella serata di ieri su Rai 2 ha commentato anche la sconfitta dell'di Simone Inzaghi all'Allianz Stadium contro la Juventus. PIGRI – Daniele, ex difensore e attuale opinionista sportivo, ieri sera èvenuto a a Domenica Sportiva su Rai 2 per parlare della sconfitta dell'di Simone Inzaghi per 1-0 nel Derby d'Italia. Queste le sue parole: «Conceição è quel giocatore che, per le sue caratteristiche, risolve molti problemi. L'più riposata? Sta calando, Lautaro Martinez e Thuram si sono spenti. I nerazzurri sono la squadra che hanno fatto meno punti nelle ultime cinque partite, a volte è troppo pigra in difesa e poco attenta».