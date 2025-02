Noinotizie.it - “Acque profonde come te”: quarto romanzo dello scrittore leccese Osvaldo Piliego Dal 28 febbraio

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:Una baia dove i ragazzi scelgono di morire, una scomparsa che cambia i destini di quattro amici, una storia corale e oscura che scava nelle profondità dell’animo umano con il ritmo incalzante della musica. Venerdì 28arriva in libreria “te“,, pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti. La sparizione di Nico segna indelebilmente le vite di Paolo, Michela, Maria e Antonio, che resistono e sopravvivono, ognuno a suo modo. Ispirato da leggende, miti e cunti di paese, il libro si articola in tre movimenti. Un racconto che si muoveun corpo unico, in bilico tra la scoperta del male e la ricerca della pace. Scuroi suoni che lo accompagnano, velocela tecno, con una scrittura asciutta che guida il lettore nell’abisso interiore.