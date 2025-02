Inter-news.it - Acerbi festeggia: traguardo prestigioso con la maglia dell’Inter

Con la partita di domenica sera a Torino contro la Juventus, Francescohato uno storicocon la. Uno scudetto in più in bacheca, e unrecord.– Francesco, pilastro della difesa, nella gara contro la Juventus hato uncon la. Arrivato nell’estate del 2022 sotto espressa richiesta di Simone Inzaghi, l’ex Lazio si è subito integrato col gruppo nonostante un inizio in sordina con i tifosi che non accettarono l’arrivo di un parametro zero. Pochi mesi dopo però, l’ex Lazio è diventato la pedina più importante della difesa, tanto da guadagnarsi uno scudetto come assoluto protagonista., tanta gioia! Partita storica contro la JuventusPRESENZE – Con la partita contro la Juventus, Francescoha tagliato un, collezionando la sua 100ª presenza con lanerazzurra.